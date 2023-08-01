國立台北科技大學今表示，該校工業設計系教授鄭孟淙指導博士生王俐人、碩士生郭嘉欣、李元捷、龍亭君、陳威等5人，合作以「Wise Decision醫療共享決策系統」優化的視覺服務介面，自全球近4000作品中脫穎而出，勇奪2023年紅點設計概念獎年度最佳設計獎。

「醫療共享決策系統」設計發起人王俐人曾在臨床擔任護理師，發現有時病人不太能理解治療的副作用跟風險值。加上醫療現場時間有限，無法好好溝通，紙本衛教單、影片的溝通效果也不佳。

團隊在過往的研究基礎上，歷經多時反覆調整系統版型與視覺效果，最終以肥胖主題出發，提出一款專為病人設計的決策輔助工具，依據病患個別的臨床數值，計算出自身的風險機率。

北科大表示，「醫療共享決策系統」透過10X10的人形排列與變色比例，呈現各種治療的風險與副作用比較，操作流程設計層次分明且直觀，顏色上更嘗試調配不同明度、飽和度的橘色及藍色，並透過模擬軟體檢視色盲患者看到的效果。

團隊希望讓不同算術能力或教育背景的使用者，都能有效理解不同治療、檢查、生活方式的優劣，重要資訊不漏接，做出明智的選擇，「我們希望發揮同理心，站在使用者角度，幫助每一個人作出更好的決定。」

指導老師鄭孟淙指出，本服務設計在醫療上的應用範圍廣泛，不限就診科別。在相關計畫的支援下，未來將與北醫附醫、台北榮總合作收案，並擴大到不同科別的範疇。

王俐人則表示，醫院應用情境其實很複雜，醫病溝通與治療選擇也要考量每個人不同的狀況，持續與時俱進，這些都會是未來要挑戰的目標。

此外，北科大工設系老師黃孟帆指導大四生莊文瑜、黃思瑜，以「FAREWELL流浪動物友善送行服務」同獲紅點獎肯定。

發想「FAREWELL流浪動物友善送行服務」的莊文瑜、黃思瑜認為，世界上許多不被重視的弱勢族群其實都需要被關懷，流浪動物不應被排除在外。團隊期盼透過設計解決問題，讓清潔員及一般民眾在發現流浪動物屍體時，能夠好好送別牠們，傳達尊重生命、友善對待環境，創造平權、共好的理念。