香港遊戲實況主Toyz（劉偉健），曾獲英雄聯盟2012年賽季世界冠軍，口條清晰且邏輯能力強，被網友冠上「邏輯鬼才」的封號，經營YouTube獲得不少粉絲支持。豈料他驚傳涉及販毒和詐賭，即將面臨牢獄之災，但Toyz還是推出飲料品牌到舉辦拳擊賽，得到不少關注度，讓網友直呼「真的是鬼才！」

近日一名網友透過PTT論壇以「TOYZ這人真的是鬼才吧」為題發文，先不論TOYZ過去曾涉及犯罪，他在捲入醜聞後，竟然還有能力靠著直播與活動捲土重來，如舉辦《拳上2023終於之戰》親自與「香港電競之父」鍾培生在擂台上交手，最後門票全數賣光，總觀看數飆破40萬人。

此外，最近剛結束的《拳下星城》，身為主辦方的Toyz成功邀請教練李育昇與拳擊YouTuber尼克星對打，並在短時間內拉到不少贊助商，最高觀看次數甚至高達30萬人次，令該網友相當震驚：「真的鬼欸，都要去蹲了，還有心情搞這麼多有的沒的」，並進一步表示「應該是台灣目前炎上型反派人設最成功的那種吧。」

文章曝光後，許多網友誇讚Toyz，「流量怪物，可惜是個販毒仔」、「他真的是做什麼都會成功的怪物」、「世界冠軍不是假的好嗎」、「不說別的，那口才真的很猛」、「搞流量真的很厲害，沒話說」、「他口才跟反應真的頂」、「台灣拳擊之父」。然而也有網友認為，不應該支持和原諒曾犯罪的Toyz，「應該是台灣人水準比較低吧，對道德沒要求」、「早說了台人根本不在乎醜聞」、「這種人有人挺，台灣真的沒救」、「這樣就要洗白喔，可悲」、「鬼才？慢慢去牢裡蹲啦」、「顯示台灣道德低落啊，在中日韓早封殺了」

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