東森購物總經理彭鴻(王武)表示，東森購物從2019年開始便密切關注環保署的相關活動，2020年起便全面不使用PVC材質之包材，並選用單一材質易於回收，且不使用金屬釘、蠟、覆膜等。此外，紙箱採用90%以上回收紙，同時印刷面積逐年降低，從60％降至20％，比環保政策「網購包裝減量指引2.0」預定在2024年希望達到小於40%的規定，東購更以高標準來響應環保政策。

彭鴻(王武)表示，公司在包材減量和使用環保包材方面，首先是針對包裝的空隙進行源頭控管，通過系統協助運算材積，選用最適合規格的紙箱進行包裝，避免浪費和減少緩衝材的使用量。自從開始使用綠色包材後，東森購物已經看到了顯著的成效。針對紙箱、膠帶及其他耗材的使用量，公司每年的下降比例約為11%，同時緩衝材的使用總量也減少了23%。

除了已實施的措施，為了達到網購包材減量，東森購物於2022年4月開始增加「循環袋」包裝出貨的使用量。2023年2月起再推行再生料摻比達30%，並可二次使用的「環保便利袋」，以降低填充耗材使用量。同時，針對特定品類商品，鼓勵採用原箱出貨，減少額外運輸包裝的使用。並且透過系統推薦適當紙箱，確保達到包裝減量的目標。