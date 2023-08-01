美國宣布將向台灣提供價值3.45億美元的裝備、培訓等軍事援助，是拜登政府首次動用「總統提用權」向台灣提供援助。對此，大陸國防部今日發布聲明表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並敦促美方停止一切形式的美台軍事勾連，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

據大陸國防部消息，國防部新聞發言人譚克非表示，美國向台灣提供軍事援助，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重威脅台海和平穩定，我們對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非指出，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係不可逾越的紅線。美方一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，持續通過軍售、軍援、協訓等行徑，加強美台軍事聯繫，縱容鼓動台獨分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張。

譚克非強調，我們敦促美方停止一切形式的美台軍事勾連，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。中國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。共軍密切關注台海形勢，始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。