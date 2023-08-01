台北捷運公司連年虧損，去年運輸本業虧損破15億元，為此也積極拓展業外收入，近期更在車量流大的忠孝復興站4根橋墩，包覆巨幅商業廣告。民進黨台北市議員趙怡翔質疑，此舉違反「公共設施用地廣告物設置原則」、「光污染管理指引」，且忽視交通安全。北捷回應，亮度及設置法源均符合規範，試辦1年期間將蒐集各方意見。

趙怡翔批評，忠孝復興是台北市的重要交通樞紐，周邊不但有2條捷運線、2條交通幹道，行人與腳踏車騎士更為密集。首次推動墩柱廣告不但違反「公共設施用地廣告物設置原則」，也未進行任何交通安全評估，做法不但粗糙，也顯示蔣市府對交通安全的忽視。

他指出，相信墩柱廣告的原初構想利益良善，提升廣告收益也是北捷的既定方向，但北市府首次同意在捷運墩柱上懸掛具有背光燈的大型廣告，明顯違反「公共設施用地廣告物設置原則」訂定的不得在連續樑柱設置，以及「光污染管理指引」。

趙怡翔痛批，部分新增廣告直接面對車輛駕駛，離車道距離大約1公尺，不但分散駕駛注意，夜間光害問題更可能造成交通意外，北市府也因此收到相關1999陳情。但面對如此嚴重的交通影響，台北市召集決策會議僅邀請1位交通局官員出席，且事先也未給予該官員任何評估資料，會後也沒要求任何補充。

他要求，忠孝復興該案為試辦計畫，北市府未來不排除大幅擴展至捷運其他處的墩柱，因此本案務必謹慎評估，日前已召開協調會要求北市府限期內參考國內外相關案例，並彙整專家意見，以完成深入的安全評估，並再考慮未來是否要持續推動。

北捷回覆，墩柱燈箱廣告試辧案，依「台北市公共設施用地廣告物設置原則」，報請市府同意試辦。試辦期為1年，期間將蒐集各方意見，做為後續辦理參考。

北捷說明，且燈箱廣告亮度依行政院環境保護署「光污染管理指引」規範辦理，低於路口周邊其他廣告招牌、電視牆之亮度，試辦結束後，提送建管處納入「台北市廣告物管理規則」訂定參考。