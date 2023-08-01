今天8月1日是農曆6月15日，為水瓶超級滿月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座許願參考清單，並分享4個最佳時辰，分別為寅時（3：00至4：59）、午時（11：00至12：59）、未時（13：00至14：59）、戌時（19：00至20：59），只要按照清單許願，並配合以上時段，就有機會實現願望。

另外，艾菲爾分享許願方法，建議避免使用激烈或負面情緒字眼，以免吞噬滿月的正面能量。做法是拿出一張白紙寫下10個想實現的願望，接著在最佳許願時間，一條一條誠心念出或默念，許願結束後將紙張對折壓在枕頭下，能時刻提醒自己往實現願望的道路前進。

【12星座許願參考清單】

▍牡羊座：

牡羊座可以許下擁有廣闊社交圈，實現理想成真的願望。他們充滿活力，勇於追求目標，願意參與各種活動，與不同的人建立關係，希望能在多姿多彩的社交世界中，找到志同道合的朋友。

▍金牛座：

金牛座可以許下財富穩健增長的願望。他們踏實穩重，懂得儲蓄理財，追求經濟穩定，希望能在這個物質世界中，積累足夠的財富，為自己和家人帶來安全和幸福。

▍雙子座：

雙子座可以許下創意無限、幸福快樂的願望。他們聰明好動，擁有豐富的創意和好奇心，喜歡追求多樣化的體驗，希望能在這個快樂的世界中，不斷發掘新奇有趣的事物，與親朋好友分享快樂。

▍巨蟹座：

巨蟹座可以許下情感濃烈、財富增長的願望。他們情感豐富，重視家庭和關係，希望能夠與家人、愛人緊密連結，共同經歷生活的喜悅和挑戰，同時也希望能夠在事業中不斷成長，積累財富，為家人創造更好生活。

▍獅子座：

獅子座可以許下愛情美滿的願望。他們充滿自信，希望能找到一個真摯的愛情，與愛人相互扶持，攜手走過人生的每一個階段，同時也希望能在這段美好的感情中，彼此支持和理解，共同創造幸福的未來。

▍處女座：

處女座可以許下家庭和諧、安定幸福的願望。他們講求細節，追求完美，希望能建立一個和諧的家庭，共同分享生活的喜悅，同時也希望事業能穩定發展，為家庭帶來安定的生活。

▍天秤座：

天秤座可以許下事業成功和健康快樂的願望。他們追求平衡和和諧，希望能在事業中取得成功，並在健康和快樂的狀態下享受生活，同時也希望能與親友保持良好的關係，共同度過美好的時光。

▍天蠍座

天蠍座可以許下事業步步高升和獲得權威地位的願望。他們充滿自信和決心，希望能在事業中取得更高的成就，並獲得權威地位，同時也希望能在感情中獲得真摯的愛情，與愛人攜手共度一生。

▍射手座

射手座可以許下旅遊冒險、學識豐富的願望。他們愛好自由和冒險，希望能在旅行中探索世界的美景和文化，並獲得豐富的學識和經驗，同時也希望能實現夢想，活出精彩的人生。

▍摩羯座

摩羯座可以許下堅強自信、發揮領導力的願望。他們踏實努力，追求領導力和成功，希望能發揮自己的能力和才華，獲得認可和尊重。同時也希望能夠在生活中堅持信念，戰勝困難，實現目標。

▍水瓶座

水瓶座可以許下內心寧靜、心靈成長的願望。他們獨立自主，追求內心的寧靜和平靜，希望能在思考中得到心靈的成長和提升，同時也希望能在社會中發揮影響力，為他人帶來正向的改變。

▍雙魚座

雙魚座可以許下靈性提升、智慧開啟的願望。他們生性敏感且善解人意，追求靈性的提升和智慧的開啟，希望能在內心的探索中尋找更深層的意義和目標，同時也希望能在人際關係中保持真摯的情感，與親友共同分享愛和關懷。