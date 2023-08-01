國民黨總統參選人侯友宜昨展開為期3天的訪日「友誼之旅」，侯友宜昨日首站參拜東京媽祖廟，董事長詹德薰詹身兼關東信賴台灣之友會顧問親自接待，甚至出席晚上的餐敘，被認為此舉更挺侯。對此，侯友宜表示，詹德薰在台灣時他也認識，所以在日本倍感親切，詹昨天一路相陪晚上一起吃飯，大家聊的非常開心，他們永遠是好朋友。

侯友宜昨晚有一場不公開行程，是與歌手翁倩玉及退役棒球選手王貞治相約餐敘，但而王貞治因身體不適沒有出席，與會人士包括前駐日代表馮寄台、日本台灣交流協會前代表（日本前駐台代表）沼田幹夫、王貞治秘書內藤五和、東京媽祖廟董事長詹德薰。

對於詹德薰昨從早一路相陪到晚上，侯友宜指出，這麼多年來詹在日本對台灣人的照顧無微不至，所以很多台灣人第一站到異鄉尋求幫忙，那詹德薰都不吝地伸出援手來關心台灣來的好朋友們，所以人緣也好，做人做事都值得他們學習。

侯友宜提及與王貞治的淵源，他說，自己從小喜歡打棒球，尤其王貞治是國家之光，他從小就非常非常地仰慕，尤其王對基層的棒球選手的關懷令我非常感動。

侯友宜表示，昨天本來約好要見面，剛好王貞治有一點身體狀況，所以不方便過來，但他們也特別通過電話，也送了嘉義最有名的KANO棒球的標誌，那是甲子園的精神，給詹作充滿回憶的紀念，並期待有一天能夠好好地再見面、再敘敘。

侯友宜坦言，很可惜昨天沒有見到面，不過沒有關係，他們有共同的理念跟想法，也都熱愛棒球，希望國球能夠發揚光大，也希望用運動員的精神，拚命、努力不懈，不達成目標絕不罷休。