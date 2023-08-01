教育部今舉行國立大學卸、新任校長聯合交接典禮，有7所國立大學的新校長上任，其中中興大學、高雄師範大學、台南大學、台灣藝術大學、台中科技大學、空中大學等6校都是是由副校長接棒，僅台灣戲曲學院校長是由高雄大學經濟管理研究所所長李揚接任。

這7所學校的新校長分別是中興大學詹富智、高雄師範大學王政彥、台南大學校長陳惠萍、台灣藝術大學鐘世凱、台中科技大學陳同孝、空中大學校長許立一，以及台灣戲曲學院校長李揚等7位。

中興大學新任校長詹富智為美國康乃爾大學植物病理學博士，曾擔任國立中興大學副校長、農業暨自然資源學院院長、生物科技發展中心中心主任、植物病理學系系主任。

高雄師範大學新任校長王政彥為英國倫敦大學教育學院哲學博士，曾擔任國立高雄師範大學副校長、教務長、教育學院院長。

台南大學新任校長陳惠萍為國立臺灣師範大學教育研究所博士，曾擔任國立臺南大學副校長、主任秘書、教務長、通識教育中心主任。

台灣藝術大學新任校長鐘世凱為美國喬治華盛頓大學電腦科學系博士，曾擔任國立臺灣藝術大學副校長、設計學院院長、教務長、多媒體動畫藝術學系系主任。

台中科技大學新任校長陳同孝為國立交通大學資訊工程研究所博士，曾擔任國立臺中科技大學副校長、教務長、校務研究中心中心主任、資訊工程系系主任。

空中大學新任校長許立一為國立政治大學公共行政學系博士，曾擔任國立空中大學副校長、研發長、教務長、金門、宜蘭、花蓮學習指導中心中心主任、公共行政學系系主任。

台灣戲曲學院新任校長李揚為美國愛荷華州立大學經濟學系博士，曾擔任國立高雄大學經濟管理研究所所長。

另卸任校長包括中興大學薛富盛、高雄師範大學吳連賞、台南大學前黃宗顯、台灣藝術大學陳志誠、台中科技大學謝俊宏、空中大學陳松柏及台灣戲曲學院劉晉立。