彰化縣議長謝典林無預警宣布退出國民黨，黨內憂心掀起骨牌效應。對此，民進黨立法院黨團1日形容這是「大隊接力賽」，謝典林瀟灑說再見，但在第一棒開跑前，早有一堆人在「暖身」，還點名其他4名藍營議長，後續會越來越精彩。

被視為國民黨「挺郭派」議長的謝典林，昨日凌晨透過臉書宣布退黨，震驚政壇，也被解讀是替鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統鋪路。對此，國民黨總統參選人侯友宜表示尊重，也稱候選人要自立自強、堅定步伐，全力衝刺贏得最後勝選。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄表示，謝典林瀟灑說再見，但大家都清楚這是場「大隊接力賽」，謝典林跑第一棒，此前早有一堆人在暖身，如苗栗議長李文斌曾稱自己會支持「台灣阿銘」、南投議長何勝豐和郭台銘選總統一定幫忙、新竹議長許修睿更不用說，而屏東議長周典論更是郭台銘最強啦啦隊。

莊瑞雄直言，相信這場大隊接力賽會越來越精彩，目前郭台銘看起來戰力十足，支持者非常多。

民進黨團幹事長劉世芳則比喻，國民黨總統候選人目前碰到的不只是「中颱」，而是強大的強「台」，屆時總統候選人到底是三組還四組，可以繼續看下去。