科技快速發展，金融結合資通訊、網路等技術創新金融科技(FinTech)的服務，為民眾帶來便利性、可靠性，卻也衍伸出傳統金融與資訊網路結合的新興犯罪，使金融科技業者及民眾皆有可能成為犯罪者覬覦的目標。刑事局特與國泰金控合作，提升雙方防詐、阻詐的能力，並共同強化資安防禦，提升資安韌性，有效減少金融科技犯罪案件數，守護金融交易秩序，確保民眾財產不受侵害。

刑事局與國泰金控1日上午以「公私協作阻詐騙，國泰警政護民安」為簽署合作意向書目標，由國泰金控總經理李長庚率國泰金控資訊長吳建興、國泰金控資安長林佩靜、國泰金控處長翁德雁、國泰金控法遵長李玉梅、國泰金控協理張俊銘、國泰金控協理王堯德、國泰金控協理陳志成、國泰金控協理孫志育等人，與刑事局副局長邱紹洲、科技犯罪防制中心代理主任林煒翔、科技研發科代理科長莊明雄、打詐中心大隊長黃國師、刑事資訊科科長郭丁太、預防科科長林書立、公共關係室主任何明賢、打詐中心研究員王琮聖、科技研發科股長黃翰文等人共同參與簽約儀式。

其中，公私協作阻詐騙為國泰金控協助刑事局提供多元反詐騙宣導管道提醒民眾警覺，使民眾提升金融識詐、阻詐之能力。而國泰警政護民安，因資訊安全是金融科技發展中極重要的環節，由刑事局提供防護建議，與國泰金控建立資安聯防機制，增強資安防禦量能。

警方表示，金融科技的服務已成趨勢，資安是不可或缺的要素。與國泰金控透過交流、合作，運用彼此資源積極遏止詐騙發生，並與全民一同抵擋數位金融犯罪，捍衛全民交易環境的安全。