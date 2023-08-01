嘉市國民黨立委選將張秀華站上吊車準備登20公尺高空親手掛競選看板。（廖素慧攝）

嘉市國民黨立委選將張秀華準備登上吊車，高呼「凍蒜、勝選」。（廖素慧攝）

國民黨議員傅大偉、張敏琪、鄭光宏、黃思婷、陳家平、郭定緯都力挺張秀華參選立委。（廖素慧攝）

現場特別安排為張秀華慶生。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委參選人張秀華今天站上高空吊車，在約6層樓、近20公尺的高空中，親自在垂楊路壺豆花的牆面掛出首面競選看板「做伙」，強調「團結做伙，嘉義勝出」，同黨6位議員全部站台相挺，展現藍營大團結氣勢。

張秀華說，垂楊路經過多位市長建設，已是市區繁榮之路，特別是黃敏惠市長14年執政，建設嘉義市成為幸福繁榮城市，相信有黃市長優異政績的加持，大家做伙團結，嘉義必定勝出。

張秀華還說，競選看板主視覺「朱槿花」是以早期嘉義市城廓為造型概念圍成圈，有逗陣、團結、守護嘉義市的意涵，狀元紅則洋溢喜氣。

國民黨議員傅大偉、張敏琪、鄭光宏、黃思婷、陳家平、郭定緯都站台相挺，一致推薦張秀華是敢衝能拚的優質立委人選，有6屆市議員問政專業及服務選民經驗，對市政深入了解，未來也能為嘉義市政建設積極爭取中央經費補助。

張秀華連任6次嘉義市議員，此次經由國民黨內參式民調勝出，獲得提名參選立委，力拚由現任議員轉型為嘉義市唯一立委。

今天發布競選文宣主視覺，現場特別安排為她慶祝農曆生日，她十分驚喜，許願國泰民安、嘉義勝選。