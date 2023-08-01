大陸「國防部發布」1日消息，大陸國防部新聞發言人譚克非就記者提問美對台軍援，指據報導，美國白宮網站近日發布消息稱，將向台灣提供價值3.45億美元的裝備、培訓等軍事援助。

這是拜登政府首次動用「總統提用權」向台提供援助。對此回應：美國向台灣提供軍事援助，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重威脅台海和平穩定，中方對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非表示，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係不可逾越的紅線。美方一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，持續通過軍售、軍援、協訓等惡劣行徑，加強美台軍事聯繫，縱容鼓動台獨分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張。中方敦促美方停止一切形式的美台軍事勾連，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。中國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。

中國人民解放軍密切關注台海形勢，始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。