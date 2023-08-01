「風暴之影」（Storm shadow）長程匿蹤巡弋飛彈

俄羅斯攻打烏克蘭已超過17個月，最初基輔祭出無人機，接著是高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱海馬斯（HIMARS），隨著它們攻打的效力下降，又出現了長程「風暴之影」（Storm shadow）飛彈這號稱遊戲規則改變者的殺器。然而，在俄軍想出因應之道後，它的光芒也日趨黯淡。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，基輔6月發射英法研製的「風暴之影」，攻擊連結克里米亞半島和烏克蘭南部，被稱為「克里米亞之門」的瓊哈爾大橋（Chonhar Bridge），引發各方關注。

部分觀察家認為，「風暴之影」對烏克蘭反攻具有決定性。它的射程為155英里（250公里），烏克蘭戰機可以在遠離俄羅斯防空系統，置身射程外的情況下發射。而具匿蹤性能的「風暴之影」彈頭重約1,000磅（近454公斤），有包括全球定位系統（GPS）、慣性導引和地形跟踪雷達等導引系統，讓它在低空飛行時避免被發現。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）俄軍專家柯夫曼（Michael Kofman）遠赴烏克蘭前，在「地緣政治傾析」（Geopolitics Decanted）的播客中說，「風暴之影」是有效的武器，難以攔截，賦予烏克蘭遠得多的打擊力。

然而，俄軍就和對付「海馬斯」一樣，儘管在效率上付出代價，但學會應變，他們透過電子戰，還有將後勤站及總部移出射程外，而降低了它的殺傷力。

Storm Shadow missiles give Ukraine 'a much longer stick,' but Russia is already learning to adapt, expert says https://t.co/og7qEp0dld — Insider Military and Defense (@insidermildef) July 31, 2023

雖然「風暴之影」攻擊的捷報不斷，如擊殺了俄羅斯高級指揮官，還有攻擊俄羅斯在克里米亞的軍車修理廠等，但柯夫曼指出，自從烏克蘭5月中動用這款飛彈起，並未看到對俄軍造成太大的衝擊。而他認為，部分原因在於，去年6月基輔動用了「海馬斯」，俄軍就相對進行了應變。

柯夫曼說，基輔的長程武器會繼續造成影響，但烏克蘭的戰線這樣廣闊，俄軍不可能不在其他地方儲放彈藥，或在指管方面全無罩門，也不可能不用橋梁。不過，他指出，如今俄軍所受到的關鍵基礎設施攻擊，或針對後勤指管網路的打擊成績，已遠不如去夏剛部署「海馬斯」時所看到的那樣。

此外，基輔手上的「風暴之影」飛彈有限，很可能只有幾百枚，除了得斟酌使用外，負責發射它們的戰機在槍林彈雨的烏克蘭空域，也很容易遭受攻擊。