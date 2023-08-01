台灣近年被外媒冠上「行人地獄」汙名，台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔6月中旬參與身心障礙者權利公約（CRPD）會議，因中央聯合辦公大樓門口路緣色差過小，進而慘摔，多處骨折，立法委員王婉諭今開記者會，點出台灣人行道障礙過多，且對建築物路緣高低差未有法規強制標示。對此，營建署表示，將在1個月內與交通部開會研議。

王婉諭今邀請林君潔等多位身心障礙團體代表，辦理「行人安全是人權，落實安全無障礙」記者會，直指台灣發生多起人行道或公車停靠區路緣與車道顏色相近，無法分辨高低差而致跌倒情況，另有騎樓不平整、變電箱阻礙、汽機車違停等，迫使行人走於車道的狀況，呼籲內政部營建署檢討現行建築物及人行道危險因子。

林君潔表示，她患有先天性成骨不全症，骨頭比一般人脆弱，她曾出席政府多場CRPD會議，受傷當日也是去政府開會，卻未想公家機關場地標示不明確，讓她慘摔，臥床1個多月，不少身障者也遇到類似處境，因此她除了參與記者會，也將提起國賠。

台北市新活力自立生活協會教育推廣專員袁佳娣說，路緣視差不僅會影響輪椅族，也會影響高對比視差、單眼視障的族群，她曾有朋友撞到路阻，牙齒斷掉，雖然政府有推動有聲人行道，但多數路況仍要靠運氣和判斷力。

社團法人台灣身心障礙兒童權利促進會理事林玉娟表示，台灣行人專用道常停放汽車、機車，迫使輪椅族多數僅能走在馬路中間，她的孩子是重度腦麻，如今已21歲，她仍無法安心讓他單獨出門，須要家屬陪同注意路況。

內政部建築管理科長陳雅芳表示，基地路緣坡道是為了區隔人車動線，目前無障礙設施設計規範確實未強制規定要設有明顯標示、警示設施，內政府將發函給建築主管機關，提醒做臨時性處置，同時研議法規，每年也會對縣市政府做業務督導考核，強化提升環境安全，

由於建築物基地範圍未規定路緣高低差標示，道路範圍高低差20公分以下也未有規範，營建署道路工程組分隊長鄭惠心表示，將在一個月內召開會議，找交通部共同探討。

王婉諭說，台灣道路狹窄，騎樓崎嶇不平，民眾皆以習以為常，但這種不適當的處境應當改變，使得身障者自立生活困難重重，建築物、道路範圍都該處理，儘管現況法規不足，她呼籲，政府全面檢視之餘，應當作為表率，率先更新公部門空間，為了宣達人本交通理念，她也將參與8月20日的凱道遊行。