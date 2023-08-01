基隆市祥豐營區上月24日發生120迫擊砲彈爆炸意外，造成9名士官兵輕重傷，陸軍司令部檢警憲在現場勘驗蒐證後，仍在進行鑑識釐清事發原因及過程。國防部上午舉行例行記者會，陸軍表示，截至目前調查，尚未發現是因為環境、作業紀律及人員訓練因素所致。目前仍由基隆地檢署、中科院、軍備局及理工學院等專業單位鑑處釐清肇因。

這起爆炸案發生後，檢察官依據營區監視畫面發現，砲彈搬出彈藥庫放置地面，不久底火就瞬間爆炸波及官兵，鑑識人員也帶回數袋砲彈碎片鑑識，另憲兵隊也訪談目擊者，釐清事件原因及經過。

國防部長邱國正隔日也在受訪時說，軍方對於爆炸原因也很納悶，因為迫砲的彈體與尾翼仍在，尾翼有裂痕，但並未整個碎裂，顯示彈體有衝出去，因此造成人員傷害，後勤彈藥人員表示，過去從未遇過這種情況，目前調查仍在進行中。

邱國正指出，他不認為有人為故意毀壞，因為在場人士皆未看到有任何嬉鬧，且進行檢整的人皆經過驗證、持有合格證照，並非「隨便抓公差搬一搬」，他向外界保證絕無輕忽的情況。