▲中正區、信義區、仁愛區、安樂區、中山區等多處高地將停水，低地將降壓。圖為中正、信義、仁愛停水範圍，詳細資訊可上台水官網查詢。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲中正區、信義區、仁愛區、安樂區、中山區等多處高地將停水，低地將降壓。圖為中山、安樂停水範圍，詳細資訊可上台水官網查詢。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

去年基隆中正區及信義區因降雨及供水不足，形成少見的「基隆缺水」現象，為避免類似情形出現，加強穩定供水，台灣自來水公司表示，將辦理基隆市仁愛區忠一路至喜豬橋新設500mm管線工程，並於8月6日晚間10時起至8月7日晚間9時止（計23小時）停水作業，屆時需要配合停止供水，請民眾先行儲水準備。本次停水，將分為較高地區全部停水，較低地區降壓。

高地區停水部分為：

中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

仁愛區：林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博 愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。

中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。

安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里(含各巷弄)一帶，以上停水共計18846戶。

低地區水壓降低區域部分為：

中正區：正濱里、中正里、中濱里、正砂里、正船里、港通里、德義里。

信義區：仁壽里。

仁愛區：花崗里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、崇文里、文安里、兆連里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里，以上水壓降低戶數計39843戶。

台水呼籲，上述區域請用戶提早儲水備用，本次停水如工程順利完成將提前供水，本次停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡基隆服務所(02)2425-2103。詳細停水範圍可上網查詢（http://www.water.gov.tw）。

台水補充，本次停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。

台水叮嚀，停水期間需注意關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，恐導致馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；或造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；而建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。