近來高溫酷暑，民進黨台北市議員陳怡君發現，基隆河岸大量出現死魚群聚的現象，發出惡臭，目測即可看到漂浮魚屍，呼籲市府相關單位儘快處理，避免影響生態。環保局研判，魚群死因爲氣溫炎熱、溶氧量降低，預計明後天將清理完畢。

陳怡君指出，由於面臨全球高溫破紀錄的極端氣候，再加上水中溶氧量降低，而導致特定魚群暴斃死亡、浮出水面，要求水利處儘速將魚群撈起，避免魚屍造成環境污染，並加強水質監測及檢體採樣，以釐清是否有污染排放的問題。

她說，此現象每年夏季易發於基隆河沿岸，籲市府儘早發現儘早處理，並且針對事前的預防，規劃出一個長遠的可行方案，例如設置含氧監測及曝氧機，以對生態的傷害降到最低，讓市民遊客有一個安心的休憩環境。

環保局水質病媒管制科長范姜仁茂回覆，基隆河初步看來溶氧量偏低，但PH值正常，研判魚群死亡原因為氣溫炎熱、溶氧量降低，且烏仔魚對溶氧敏感性較高。

他說，台北市基隆河為下游，由於潮汐推移，即使和水利處都有在處理打撈，但仍可以看到魚屍，預計明後天會處理完畢。

水利處河川管理科長游良言則說明，數量從上游一路累積，昨日一早就有派廠商處理，約清4至5噸，與以往相比不算爆量，但總量尚無法預估，上游仍可能會有魚屍流下來，今日會持續派員處理。