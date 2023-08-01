好市多賣場推出許多自有品牌商品，一名網友發現，許多會員推薦必買的神物「科克蘭衛生紙」降價了，原本一袋389元調降為369元，吸引不少老粉絲購買，引起網友討論，不少人認為主動降價還不快買，但也有人認為現在的品質和過去落差甚大，就算降價也不會想買。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文分享，好市多自有品牌科克蘭衛生紙降價了，起初發現價格跟平常不太一樣，還想說是不是賣場又推出限時特價的優惠，仔細一看才發現不是。

原PO表示，商品標價牌上沒有特價才會有的黃框框，後來聽到工作人員解釋「科克蘭衛生紙降價了，以後都是369元。」而科克蘭衛生紙原本一袋是389元，是不少會員推薦必買的神物，如今宣布調降20元，感覺會吸引更多人選購。

貼文引起網友討論，「科克蘭衛生紙很好用，主動降價更要支持」、「東西都在漲價，居然還有降價，大家還不快買」、「現在賣369元，等於每抽只要0.128元」、「不是折扣，是降價耶」、「用過就回不去，大家衝了」。

不過也有網友不買帳，認為現在的科克蘭衛生紙跟以前的品質差很多，「雖然降價，從200多一袋用到現在，打算要換別廠牌了，衛生紙的厚度不及從前，棉絮也是雪花飄」、「很早前厚度就變薄了，擦了容易破也容易掉屑屑，降價以後也不見得會買」、「真的變薄了！沒之前好用」、「沒有以前好用了！」