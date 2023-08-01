為鼓勵11萬餘名身心障礙者外出，北市愛心卡使用範圍再擴大，8月1日起可用於新北市淡海輕軌及安坑輕軌，社會局長姚淑文表示，每次搭乘單程票價4折後，可依里程遠近扣8至12點。此外，擬年底前推動愛心卡點數可用於貓空纜車及復康巴士。

北市逐年規畫擴大愛心卡點數使用範圍，2021年1月擴大使用於「台北捷運沿線」，今年3月起可用於YouBike、4月起搭乘敬老愛心計程車補助提高到每趟65點、7月1日起則可用於台鐵，讓北市身心障礙者有多元外出選擇。

姚淑文表示，為落實愛心卡交通優惠，每年投入預算超過2.6億，自8月1日起，搭乘新北市淡海輕軌及安坑輕軌也可使用點數優惠，每次搭乘單程票價4折後，依里程遠近扣8至12點，愛心陪伴卡緊接在愛心卡後使用，則享有單程票價4折優待。

社會局提醒，愛心卡僅限本人使用，每月補助480點，每6個月內攜帶愛心卡至區公所、台北捷運全線各站查詢機或有儲值服務的便利商店辦理一次展期，以便將票卡使用期限延長六個月，此外，擬於年底前推動愛心卡點數可用於貓空纜車及復康巴士。