智慧型手機PA客戶庫存去化後訂單回升，讓穩懋第2季營運漸入佳境，單季營業淨損降至1.7億元，季增71%，稅後淨損為2.76億元，季增42%，單季每股淨損為0.23元，累計上半年稅後虧損為7.55億元，每股淨損1.18元；不過，大環境不佳，第3季傳統旺季不旺，讓穩懋第3季展望偏保守。

穩懋總管理處總經理陳舜平表示，雖然第3季產能利用率因高階智慧型手機客戶拉貨可望持續上揚，但除智慧型手機相關產品外，其他產品線多微幅下滑，其中光學元件部分，我們的大客戶在3D感測市佔被分掉，相較於去年總量有些下滑，產品組合也導致第3季毛利率呈現稍微下滑。

穩懋法說會後，多家外資最新報告看法均呈現保守，亞系外資最新報告下調穩懋2023年/2024年每股盈餘，維持「賣出」評等，目標價100元，歐系外資最新報告因營收復甦緩慢，且競爭造成毛利率較低，將穩懋2023年/2024年每股盈餘從4.72元/7.75元下調至每股淨損0.69元/5元，並將評等下調至「劣於大盤表現」，目標價120元，另一家美系外資給予穩懋「建議減碼」評等，目標價為125元；另一家歐系外資則給予「中立」評等，目標價為160元。