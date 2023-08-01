女神許瑋甯為了新戲，敬業剪掉留了10多年的招牌長髮，改頂一頭耳上短髮的她，俏麗又帥氣，許瑋甯近日則公開健身成果，自拍曬川字腹肌，結實線條超不科學，不過卻有眼尖網友留言：「但妳的雙下巴跑出來了」，對此，許瑋甯也大方回應了。

許瑋甯日前在IG大秀健身成果，身穿白色運動背心、寬鬆長褲的她，對著鏡子自拍，結實川字腹肌相當吸睛，不過卻有眼尖網友留言：「但妳的雙下巴跑出來了」，還釣出女神親自留言：「有一好沒兩好」，許瑋甯高EQ回應被網狂讚：「 不是雙下巴，是妳的美貌溢出來了」、「是光/陰影」。

許瑋甯為了新戲《不夠善良的我們》敬業剪掉留了10多年的長髮，導演徐譽庭就特別提醒，劇情後期將會有「超短髮」造型，訂做的假髮會要求逼真，不過許瑋甯毫不考慮說：「為了真實感，我要來真的。」最後經過3輪修剪，才完成她從未留過的超短髮。

許瑋甯新髮型一直頗受好評，日前被問到老公邱澤是不是長髮控？許瑋甯自信回答：「他覺得我怎樣都漂亮。」小倆口愛得低調又甜蜜，一曬恩愛就閃瞎眾人。