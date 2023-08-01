法新社報導，約克大火（York Fire）7月28日爆發，至今延燒約7萬7000英畝（3萬1000公頃）土地，週末的強風和高溫讓情況雪上加霜。

負責該地區的美國內政部土地管理局（Bureau of Land Management, BLM）表示，已出動超過250名消防員救火。

土地管理局表示：「在火場北側的消防隊員觀察到火旋。」

「這些火旋可能一路散播餘燼，在主火線前方引發新火勢。」

「其他火旋可能突然改變方向，使其變得更不可預測。」

對以多樣化生態著稱的莫哈維沙漠（Mojave desert）而言，這場大火可能是場災難。

這裡是烏龜、狐狸和猞猁的棲息地，還有大量約書亞樹（Joshua Tree）。學名短葉絲蘭的約書亞樹可以存活數百年，但幾乎無法抵擋火勢。

這個地區有部分地帶的酷熱高溫已持續數週，而鳳凰城氣溫已連續31天超過攝氏43度。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120801