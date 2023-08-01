「建議孕婦做家務、常微笑、準備便當等舉動來取悅老公」，日本廣島尾道市政府發出的傳單被批貶低女性且鼓吹父權主義，引起民眾炮轟。

據日媒《每日新聞》報導，尾道市政府自2018年就開始向當地孕婦發放相關傳單，不過傳單直到近日，才引起網民關注。傳單的標題為「一位經驗豐富的爸爸寫給你的信」，內容為針對該市的100名父親所進行的民調結果。

傳單的內容鼓勵家庭 「做好角色分工」，還建議準媽媽對丈夫表示感謝，並表示孕婦可通過做家務、照顧孩子、為對方準備午餐和按摩，以及常保持微笑等行為，以取悅老公。

此外，傳單還請調查對象，依次排列妻子惹丈夫不悅的「地雷」行為，包括「常無緣無故發脾氣」、「對小事抓狂，並將氣出在老公身上」、「忙著照顧孩子，因此不做家務」，以及「不為老公做任何事」等。

報導指出，該傳單上周一（7月24日）在推特等社交媒體傳開，並引起大批人士批評。有人認為，傳單內容無視孕婦身心狀況，也有人說傳單充滿了父權主義和厭女情結。

對此，尾道市市長平谷佑宏上周二（7月25日）發貼文道歉，並宣布將停止發送該傳單。他承認，傳單內容沒有考慮孕婦、育齡母親和其他參與撫養孩子監護人的情感，對許多人造成不愉快的情緒。