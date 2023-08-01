台聯黨日前宣稱要控告民進黨籍縣議員許展維涉嫌收賄，對此，原要參選屏南立委的許展維昨晚臨時宣布退選，為政壇投下震撼彈，而台聯黨主席劉一德、中執委洪合詳1日仍依計畫到屏東地檢告許，洪強調，這件事與許退選無關，提告對許不一定是壞事。

台聯黨中執委洪合詳日前發聲明指出，萬丹鄉黨員李侑鑫兒子發生車禍傷重往生，李侑鑫是許展維太太的叔公，因此委託當時任職鄉民代表的許展維和肇事者協商，也在事後包6萬給許展維，這件事情在萬丹地區傳出後，許展維竟在去年選舉期間到警察局提告李侑鑫加重誹謗、及選罷法意圗使人不當選等罪。

洪合詳表示，台聯黨的宗旨之一，就是堅決反對收賄文化，因此決定1日親至屏東地檢署按鈴控告許展維違反公務員貪汙治罪條例涉嫌收賄，請求司法單位將貪官污吏一網打盡。

然而，台聯黨還沒告，許展維就在提告前一晚選擇退出屏南立委選舉，令人不得聯想該件發生在10多前的疑似收賄案，是否與明年立委選舉有關，但洪合詳一行人1日仍依計畫至屏東地檢按鈴申告，並未因許退選而不告。

對此，洪合詳說，他這次告許展維涉嫌收賄，與立委選舉毫無關係，許展維要繼續選、退選還是落選都與他無關，是許展維去告李侑鑫這件事他看不下去。

他強調，他告許展維這件事，對許展維來說不一定是壞事，因為疑似收賄的事情已經在萬丹鄉傳得沸沸揚揚，如果能經過這次提告讓司法認證事情的對錯，大家也就不會再捕風捉影，所以提告對許來說真的並非壞事。