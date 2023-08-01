中度颱風卡努在台北東方持續向西北西前進，天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，卡努最新預測路徑向西調整，北部周四起易有強陣風，若未來路徑再往西，暴風圈周四、五有機會碰觸到北台灣陸地。預估周四以後北部可能會有較強風勢出現，北部瞬間陣風恐接近颱風假10級以上標準。

卡努最新預測路徑向西調整，北部周四起易有強陣風。(翻攝自觀氣象看天氣FB)

卡努持續往台灣接近，氣象局預估最快今晚8時30分發布海上颱風警報，且路徑變化大，不排出發布陸上警報。「觀氣象看天氣」今天在臉書表示，根據中央氣象局最新路徑，卡努的路徑微幅向西修正，暴風圈在周四至周五有機會掠過東北方近海，若未來路徑再修正，將有機會碰觸到北台灣陸地。

「觀氣象看天氣」說，周四、周五是颱風轉向的時間點，北轉的角度及移速都是未來觀察重點，可以確定的是北部今天起就有間歇雨勢，隨著颱風接近更明顯，至於周四以後可能會有較強風勢出現，根據歐洲中期預報中心資料，周四北部瞬間陣風可能接近颱風假10級以上標準。

「觀氣象看天氣」說，颱風滯留或緩慢移動於北部海域時，有如抽水馬達，西南部周四以後要留意西南風所帶來的持續性雨勢。