由高雄市政府客家事務委員會及財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦為期一個月的「高雄市客語全方位主持人培訓班」，7／30舉辦結訓典禮，在典禮上學員們將客家美食、高雄電影節及木瓜、澄蜜蕃茄、六龜山茶等高雄農產品，設計成主持活動內容，扮演成功的主持人致力推廣高雄的在地特色。

高雄市客語全方位主持人培訓班，學員不限客藉與否，受到來自各行各業，有意培養第二專長的學員廣泛關注。（圖／高雄市客委會）

此次主持人培訓課程邀請主持界的名師來傳受，涵蓋了聲音和語彙的運用、個人角色塑造以及婚禮主持的精緻規劃流程，並強調主持人應具備的涵養和核心工作價值；從肢體表達、聲音訓練、司儀技巧、場控能力、形象塑造以及著裝與化妝等實際演練。高雄市政府客家委員會主委楊瑞霞鼓勵學員勇於展現客語能力，開創斜槓人生，成為擁有客語能力強項的主持人才。希望在為學員們打下堅實的客語主持人才基礎的同時，也希望可以豐富高雄市的客語專業主持人才庫。

主持人培訓課程邀請主持界的名師來傳受，涵蓋了聲音和語彙的運用、個人角色塑造以及婚禮主持的精緻規劃流程。（圖／高雄市客委會）

參加此次的主持人培訓的學員，不限客藉與否，受到來自各行各業，有意培養第二專長的學員廣泛關注，難能可貴的是全部的學員都具備客語初級的能力，客語腔調的使用不限四縣及海陸，還有講大埔腔的學員。有年輕學員把握暑假期間報名上課，包括高中應屆畢業生、大學生和研究生，更有學員每週都遠從屏東內埔來上課，而且保持全勤結訓，實在難能可貴。

培訓內容強調主持人應具備的涵養和核心工作價值；從肢體表達、聲音訓練、司儀技巧、場控能力、形象塑造以及著裝與化妝等實際演練。（圖／高雄市客委會）

帶領學員實訓演練課程的方盈老師，看到學員除了展現客語能力，也有從事幼教業的老師、有客家三獻禮的禮生經驗、從事生態解說員的各領域學員，將所學加以應用，鼓勵學員「可以加強自己的客語能力，成為雙語，會三種、四種語言的主持人。」因為現在社會是多元族群，多學會一種語言，就多增加一份能力，也會增加活動主持的機會。