【LIVE直播】遭黑人陳建州告刑事誹謗 Metoo吹哨者大牙將首露面受訪｜2023.08.01 @ChinaTimes

女星大牙（周宜霈）6月發文控訴11年前遭陳建州（黑人）性騷擾，對此，陳建州夫妻對大牙提告民事訴訟，並求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，之後陳建州竟突撤告改提刑事告訴；如今事隔多日，大牙今（1）出席活動受訪談及此事落淚。

大牙今（1）日出席台中某家電器旗艦店擔任一日店長，大牙一開始笑容燦爛，她表示，自己房子剛要交屋，心情很好，自己就想買家電，但當媒體問及，臉書上有些網友的留言會不會影響到心情？她也表示，說不影響，真的是騙人的，她仍有正面的角度去看待大家的留言，當下也直接回覆他的留言，不管大家當下是不是覺得我生氣了，或是感覺到她EQ很高，在我的粉絲專頁我從不吝於和大家分享她的心情。

大牙今出席一日店長活動，受訪時落淚（圖／傳軒媒體提供）

然而，當她受訪時媒體追問她有沒有和其他受害者連繫，或站出來聲援她們，她哽咽表示，自己藉著很多人的勇氣才出來講，也沒有想過會變成今天這樣，我也覺得這是我的事，後續的是會跟律師處理好，她會勇敢也會加油的。

周宜霈（大牙）8月1日到台中為一家電器旗艦店擔任一日店長，哽咽說出自己的心情。（馮惠宜攝）

事實上，針對陳建州改提刑事告訴，大牙經紀人曾回應：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應。」陳建州則透過經紀人表示：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」

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