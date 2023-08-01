蔡英文總統今（1）日到高雄出席「112年度全國原住民族行政會議」時表示，持續對話是落實原住民族權利最重要的前提。從2017年至今，持續在總統府召開原轉會，所有機關代表與各族族人代表，都能共同在學者專家協助下，做有意義的對話。透過此機制，發掘更多的真相，促進和解，凝聚共識。

蔡英文上午到高雄出席全國原住民族行政會議，行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、夷將Icyang主委等人陪同。

蔡英文說，今天的會議很特別，首度離開台北，來到高雄舉辦。高雄是布農族、魯凱族、拉阿魯哇族，還有卡那卡那富族的原鄉，更是許多族人在都市生活的中心。根據統計，法定的16個原住民族，每一族都有人在高雄生活。所以今天的會議在高雄舉辦格外具有意義。

蔡英文表示，在法制上，今年立法院通過《原住民族健康法》，希望利用更充足的醫療資源、更完善的研究調查、更有文化敏感度的照護模式，解決原住民族健康不平等的問題。

司法院在這2年中，也對於原住民族身分認同權、原住民族狩獵文化權以及原住民族工作權，各項核心權利的領域，做出符合國際人權價值的憲法判決與解釋。這些劃時代的解釋，也顯示政府正在逐步落實憲法保障的原住民族權利。像是透過實踐，來維繫並傳承原住民族文化的文化權。

蔡英文也指出，經過詳盡的調查，也逐漸釐清原住民族土地流失的歷史真相。這是對過去歷史的補正，也能夠成為後續政府與族人討論協商和解時良好的基礎。今年也通過《礦業法》修正案，這是花費6年溝通討論，刪除展延的霸王條款，也加入控管機制，並改革礦場環評制度，要求業者補辦環評。

此外，媒體關心蔡英文的健康，喊話問：「身體情況有好一點了嗎？」蔡英文微笑不語。