在AI浪潮席捲下，美股今年以來驚驚漲，但值得警惕的是，股神巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標本周已飆升至171%，此數值暗示美股估值過高恐面臨崩盤。

「巴菲特指標」是指美股總市值除以美國GDP（國內生產毛額），常被用來衡量股市估值與經濟規模是否失衡。

根據《市場內幕》報導，截至上週五（7月28日）收盤，巴菲特指標飆升至171%。巴菲特過去曾稱讚此項指標，直指其是衡量任何時刻估值水平的最佳單一標準。

截至上週五，代表美股總市值的威爾夏5000指數（Wilshire 5000）來到46.32兆美元，創下2022年3月以來新高，美國第2季GDP則為26.84兆美元，代表巴菲特指標高達171%。

巴菲特曾在《財星》（Fortune）雜誌撰文指出，巴菲特指標在100%以下，代表股市估值合理，在70%或80%進場可能獲得不錯的回報，但在200%左右買進則是「玩火」。