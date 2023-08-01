在前首相安倍晉三的帶領下，日本多年來實施超低利率政策，試圖以貨幣貶值提高日本商品在國際上的競爭力，但分析師呼籲執政者應該要調整政策，讓股票市場、債券市場發揮其作用，且超低利率政策將對經濟環境造成傷害，已經不再適合。

CNBC報導，加拿大道明銀行集團（TD）旗下投資管理機構Epoch全球投資策略分析師Kevin Hebner表示，日本央行越早轉向，讓金融結構轉趨正常，對市場來說是一件好事，「當利率為零時，就會造成各種扭曲跟混亂，我認為這是非常有害的。」

上周五日本央行宣布調整收益率曲線控制（YCC）政策，維持超低利率-0.1%不變，但10年期日本國債收益率被允許「在目標水準正負0.5個百分點的範圍內波動」，這項措施將讓日本債券收益率更具彈性，成功刺激日圓兌美元匯率反彈。

Kevin Hebner認為，過去一年全球央行大幅升息，讓日圓貶值的速度超乎預期，日本央行當然知道要讓貨幣政策正常化，但轉型必須十分緩慢，企業與民眾才能有更充裕的時間適應。

不過，日本央行行長植田和男則在記者會上否認，貨幣政策將從鴿派轉為中性的看法，「事實並非如此，通過更加靈活的YCC政策，我們增強政策的延續性，這是實現目標價格的一步。」