#飲酒過量有礙健康

台灣三得利總經理顧令德是首為台籍總機理。（Suntory提供）

三得利的山崎酒廠今年歡慶百年，是擁有歷史與文化的威士忌品牌。（Suntory提供）

兩年前全球爆發疫情之際，原任台灣三得利財務長的顧令德臨危授命接下總經理一職，成為20年來第一位台灣本土出身的總經理，標榜「接地氣」、「草根性」的他，帶領由100%台灣專業經理人組成的團隊，以台灣人「愛拚才會贏」的精神，在疫情肆虐下連續兩年創下兩位數字成長的佳績，不僅讓日本總公司為之驚豔，也讓台灣酒壇刮目相看。

顧令德指出，台灣是個很獨特的市場，國際行銷經驗在台灣並不適用，例如全世界都是調和威士忌賣得比單一麥芽威士忌好，只有台灣正好相反，這也說明了要採用台灣在地的行銷策略，才最適合台灣市場。

「其實我不懂品酒，酒量也不好。」顧令德笑說，但他期許自己是個高績效的專業經理人，多年累積專業財經管理的訓練，讓他懂得充分授權、尊重不同領域的專業，鼓勵團隊各自發揮所長、激發潛能，更重要的是不怕嘗試、不斷創新和適度「容忍犯錯」，這樣才能從失敗中學習寶貴的經驗。

顧令德指出，三得利是世界第三大烈酒集團，在五大威士忌產區都有酒廠，遍及蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大和日本，是全球唯一在五大產區都有酒廠的威士忌品牌，但其實從三得利百年來的演進史不難發現，過程並非一路平順，而是歷經無數失敗後，才有今日的成果。

三得利旗下各威士忌品牌。（Suntory提供）

「三得利成立之初，威士忌其實是失敗的產品，因為當時的日本人只喝清酒，對威士忌不感興趣。」顧令德說，為了讓日本人接受威士忌，三得利投注心力研發與創新，以日本匠人精神釀酒，不僅讓日本人接受威士忌，同時更成功進軍國際，在國際大賽中屢獲佳績，被譽為是全世界最好的威士忌。

在今年二月登場的首屆金威獎上，三得利不負眾望以歐肯（AUCHENTOSHAN）三桶拿下300位素人盲飲前三名、波摩（Bowmore）18年得到生活玩家盲飲的前三名，顧令德在得知好消息後，開心之餘也不忘深入了解金威獎的評鑑方式，得知評鑑是盲飲方式進行，評鑑者完全不知道有那些威士忌參賽，過程公正、公開且客觀，獲獎是貨真價實的鼓勵，讓他覺得與有榮焉。

三得利旗下歐肯（AUCHENTOSHAN）三桶威士忌拿下金威獎300位素人盲飲前三名。（Suntory提供）