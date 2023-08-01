金大護理系師生一起帶領長者進行創意藝術活動和身體運動，以促進手、眼、身體及腦的連動。(圖／金門大學提供)

國立金門大學護理系學生學以致用，深入金寧、金城等社區及金湖衛生所，結合衛福部的長者健康整合式評估(ICOPE整合式評估)為長者及民眾提供服務，提升其自我評估個人整體性健康狀況，期透過早期發現可能失能或失智傾向個案，及早轉介至醫療機構進行評估、診斷及治療等，以延緩社區長者老化失能的狀況。

金大護理系主任黃玉苹表示，ICOPE整合式評估內容包括：「認知功能」，如記憶力衰退，或想不起今天是幾月幾號以及現在在哪裡。「行動能力」，可否在12秒內完成雙手抱胸，連續起立坐下5次。「營養不良」，過去三個月體重突然減少3公斤以上或食慾不振。「視力障礙」，在觀看或閱讀上有困難。「聽力障礙」，可否正確複誦氣音測試的3個數字。「憂鬱」，過去2週覺得心情低落沮喪、沒有希望。「用藥」，是否服用10種以上的藥物、服用止痛藥或助眠藥、服藥後有發生暈眩或低血壓等症狀。「生活目標」，如最困擾你的健康問題？擔心這些問題影響生活上甚麼事？

黃玉苹進一步指出，經ICOPE評估後，並提供衛教、手做藝術活動、闖關等遊戲，以促進長者身體功能。此外，不定期舉辦講座讓學生了解長者營養重要性及每日飲食選擇，並安排不同世代共同製作餐點及進餐，透過長者指導學生備餐、煮菜，讓長者發揮其長處，進食過程讓長者與學生分享其生命故事的懷舊過程等，進而達到促進長者成就感、身體功能、情緒支持等，亦達到世代共榮目的。

金大護理系表示，經評估後，該系師生一起帶領長者進行創意藝術活動和身體運動，以促進手、眼、身體及腦的連動，盼有效減緩身體功能退化。例如，透過樹葉手做藝術，藉由樹葉製作昆蟲 (如瓢蟲、毛毛蟲等)、動物(如松鼠、孔雀、狐狸、紅鶴、小鳥等)等，讓周邊物品成為藝術創作來源。此外，設計各式闖關遊戲，以利長者及民眾不同功能的持續性，以防止衰弱及失能。