肺癌連續13年佔據國人癌症死因首位，每年有超過萬人死於肺癌，且每年有1.6萬人被宣告罹患肺癌。今天（1）是世界肺癌日，台灣癌症基金會呼籲全民正視肺癌威脅，高風險族群應定期接受低劑量電腦斷層篩檢，及早發現及早治療。

台灣癌症基金會第15屆抗癌鬥士蔡勝進，服務教職29年，退休後從事志願服務工作15年，連續三十幾年間每天晨泳不間斷，喜歡爬山，登頂百岳50座，還是陽明山國家公園東西大縱走一日行紀錄保持人，作息規律、不菸不酒，因一直沒有做肺部篩檢，在幾年前的例行門診做了檢查，竟確診發現罹患肺腺癌，在切除了左肺下葉以及積極治療後，已恢復穩定。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說明，肺癌初期無任何症狀，當有不舒服或是有異狀時，幾乎已是晚期，錯失及早治療的黃金時期；尤其國人都有「吸菸才會罹患肺癌」的迷思，但在台灣有超過半數的肺癌病友不吸菸，女性甚至有約9成肺腺癌是不吸菸者，因此常常就會忽略篩檢的重要。

一般人認為吸菸會增加肺癌風險，但是國內吸菸率逐漸下降，但肺癌發生率持續上升。賴基銘指出，生活中還有很多隱藏的風險，包括廚房油煙、路上的廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，也漸漸成為肺癌罹患的主因，讓人防不勝防；尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處於充斥致癌因子的環境，如廚房油煙、焚香、室內二手菸等，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率增加的主因。

賴基銘呼籲，肺癌高風險族群一定要定期篩檢，接受肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。國民健康署去年啟動肺癌早期偵測計畫，提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」兩大高風險族群免費進行低劑量電腦斷層掃瞄 （LDCT）篩檢，可說是對國人的一大福音。

而台灣癌症基金會長期與屈臣氏攜手推動「愛妳不肺力」公益計畫，宣導正確的肺癌防治觀念，幫助女性高風險族群遠離肺癌威脅，特別推動「女性弱勢家庭肺癌篩檢支持計畫」，只要年滿40（含）以上之具有低收、中低收入戶證明或清寒證明的女性，且符合上「肺癌高危險族群列表」6項指標中任一指標之高風險族群者皆可申請，名額限100名，請民眾把握機會，守護肺部健康。

另外，肺癌治療早已進入精準醫療時代，臨床醫師可依據腫瘤特性、大小以及EGFR基因檢測，擬定最適切的治療計畫，讓病人有更好的預後，降低復發、轉移及死亡的風險。台灣癌症基金會提供100名早期肺癌患者補助EGFR基因檢測，幫助醫師及癌友對早期肺癌療程做出正確選擇，幫助早期治療策略擬定之評估。「女性弱勢家庭肺癌篩檢支持計畫」、「早期肺癌EGFR基因檢測補助計畫」資訊，請參考台灣癌症基金會官網。