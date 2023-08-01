南韓工業部周二公布7月韓國出口連續第10個月下滑，主要因半導體需求疲軟。7月晶片出口額年減33.6%。

不過，稍早前S&P Global公布南韓7月製造商採購經理人指數（PMI）經季調後為49.4，較6月份的47明顯回溫。此外，新出口訂單分項指數升至50.2，終於擺脫了連續16個月的萎縮態勢（低於50），主要因亞太地區和歐洲主要市場的需求升高，尤其對汽車產品與半導體的需求。

重量級三星電子盤中漲1.29%，化工大廠LG Chem漲近3%，電池大廠LG Energy Solution漲近1%，浦項（POSCO Holdings）漲逾1%。

但僅次於三星的南韓第二大晶片廠SK海力士跌近2%。

生醫股表現亮眼，三星生物製劑（Samsung Biologics）勁揚 4.7%，Celltrion漲近3%。

科技股大漲，網路巨頭Naver漲近4%，即時通平台KakaoTalk母公司Kakao漲逾6%。