今天是解放軍建軍96週年，中共中央軍委機關報《解放軍報》發表社論，指要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，並全面加強練兵備戰，以「震懾台獨分裂勢力」。

社論表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，世界進入新的動盪變革期，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，共軍建設正處在「實現建軍一百年奮鬥目標」的關鍵時期。

社論指出，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，加強軍事力量常態化多樣化運用，深入推進軍事鬥爭準備，大抓實戰化軍事訓練，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

社論強調，要全面加強練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，有效應對外部軍事挑釁，「震懾台獨分裂勢力」，積極主動開闢軍事鬥爭新格局

此外，社論也要求創新加強國防和軍隊現代化建設，加快機械化資訊化智慧化融合發展，推動高質量發展，並大刀闊斧深化國防和軍隊改革。

社論稱，要持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，注重抓高層強基層全面固牢組織體系，著力提高黨委領導備戰打仗能力，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，推進政治整訓常態化制度化，持之以恆正風肅紀反腐，