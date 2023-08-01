中職「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）日前現身羅志祥第2場「2023羅志祥演唱會EVOLUTION台北站」小巨蛋演唱會，更發文透露，自己是羅志祥多年的鐵粉，怎料貼文一出，竟遭網友酸想「獻身」，對此，琳妲反擊：「大家都有言論自由及喜歡人的權利」。

羅志祥歷經幾年低潮期，終於在上月29、30日站上台北小巨蛋開唱，同時迎接44歲生日，而身為鐵粉的琳妲在看完演唱會後，於社群發文住祝賀偶像生日快樂，貼文曝光後，許多網友前來留言直呼「同場沒有遇到好可惜」、「好漂亮」、「女神竟然在我附近！」但卻有酸民留言調侃：「那妳要獻『身』了」。

對此，琳妲在IG限時動態發文反擊：「大家有言論自由，我也有喜歡人的權利」，也提到，去看演唱會單純是想享受表演，跟偶像私下的感情問題無關，加上自己喜歡帶給大家歡樂的人，而這場演唱會毫無冷場「滿滿經典歌曲，還有14分鐘連續唱跳表演沒有間斷」，燈光、舞台、舞蹈、效果等都炸翻全場「體力好不是開玩笑的」。

琳妲發文反擊。（圖／琳妲IG）

事實上，羅志祥當天在演唱會中提起了2020年歷經的感情風波，「這兩年很辛苦，我自己搞砸的，我重新站起來就可以了」，也喊話：「不管別人怎麼說我、酸我，我告訴你，我成功的要件三個，就是不要臉不要臉不要臉」，引起全場歡呼。