1名19歲彭姓黃牌重機騎士昨日行經國道1號機車道372.9公里處往市區方向，超車時身上所揹的長型後背包，不慎撞到另輛機車，導致該騎士連人帶車摔地，滾了好多圈。經警方調查，該彭姓騎士因超車未保持適當間隔、附載物品未依規定，以及黃牌重機禁行機慢車道，最高可處4800元。

19歲的彭姓重機男騎士於7月31日下午4點多，行經國道1號機車道372.9公里處，鳳山往市區方向，準備要從35歲的郭姓騎士左側超車時，彭姓騎士身上背著的長型後背包，卻不慎撞到郭姓騎士的左把手，導致郭姓騎士連人帶車重重摔地，滾了好幾圈。

畫面曝光後引來不少網友討論，有人說：「直接擊落耶！！！」、「摔倒連人帶滾的沒防護裝備真的關節都會受重傷」。警方表示，郭姓騎士身體擦挫傷送往杏和醫院治療，無生命危險，彭姓重機騎士則未受傷，經調查雙方均無酒駕情事，但肇事騎士超車未保持適當間隔，依據道路交通管理處罰條例第47條1項3款可處罰新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

另外，附載物品部份，則涉及違反道路交通安全規則第88條第1項「寬度不得超過把手外緣10公分」的規定，可依同條例第31條第5項「附載物品未依規定」處罰新台幣300元以上600元以下罰鍰。

再加上但該重機是黃牌重機，是禁行機慢車道，同樣依照違反 道路交通管理處罰條例，在多車道不依規定駕車，可處600到1800元以下罰緩。而相關肇事責任仍由交通大隊進行分析研判。