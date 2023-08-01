中華大學與海碩能源合作，成立北台灣首座離岸風電GWO風訓中心。（王惠慧攝）

中華大學與海碩能源合作，成立北台灣首座離岸風電GWO風訓中心。（王惠慧攝）

王惠慧／竹市報導

新竹與苗栗外海為台灣重要風場，但現行離岸風電訓練中心多集中在台中及高雄，為培育更多人才，中華大學與海碩能源合作，成立北台灣首座離岸風電GWO風訓中心，1日正式揭牌，提供風電產業在地化訓練，讓更多北部人才就近受訓，厚實台灣離岸風電發展能量。

經濟部能源局副局長李君禮說，台灣能源98％是進口，自產能源僅2％，能源極度缺乏，因此必須增加太陽光電、風力發電等自產能源，經濟部推動「千架海陸風力機」計畫，陸域風機約穩定在400座，而海域的離岸風電是台灣未來發展的重要項目。

李君禮說，推動離岸風電除了建置風機以外，目前已建置完成的約有200座離岸風力發電機，這兩年會陸續完工，預計2025年會在台灣海峽設約500多座，完工後的運轉維護，需要有大量人才投入，但目前台灣仍缺乏相關人才。

中華大學校長劉維琪說，為響應政府大力推動離岸風力發電的淨零碳排政策，中華大學從離岸風電的GWO人才安全訓練出發，擴大人才培育訓練課程，輔導學生取得GWO認證的基礎安全培訓（BST）證照，讓學生畢業後即可無縫接軌，從事離岸風電海事工程相關行業。

台華風訓中心執行長徐傑輝說，台灣為世界少數一級優良風場，政府規畫2030年離岸風電量要達到15GW，而根據離岸風電產業專業人才需求推估報告指出，2025年將創造2萬個就業機會，核心專人才數量達2100人。

徐傑輝說，而海上風電安裝方面，則需要GWO培訓的勞動力每MW約2.5人，預估至2024年將創造約9千人的勞動力需求，2030更將有高達3.75萬人。成立風訓中心，為新竹種下離岸風電產業種子，結合新竹科技創新養分，將打造新竹成為離岸風電軟體服務產業重鎮。

今舉行揭牌啟用儀式及設備捐贈典禮，由竹北市新港國小舞獅隊帶來精彩開場表演，包括新竹市長高虹安、經濟部能源局副局長李君禮、立委湯蕙禎與多位議員都到場觀禮祝賀。

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