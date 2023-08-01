遭特權霸占的停車位已由彰化縣警局收回。（孫英哲攝）

網友在臉書社團「靠北police」爆料，指稱彰化縣警局陳姓兄妹檔員警，仗著已退休的警政署前副署長李永葵當靠山，長年霸占縣警局公務車位，大家都敢怒不敢言。彰化縣警局今天火速宣布將遭占用的車位收回，並將檢討停車場管理辦法，終於解決讓基層詬病多年的問題，也讓網友笑稱，這年頭有事就到「靠北police」爆料，比督察系統還管用！

遭爆料被當成耍特權靠山的警政署前副署長李永葵，於去年6月退休，曾任高雄市警局局長、保三總隊長、台中港務警察局局長及嘉義縣警局局長等重要職務，被爆料的陳姓兄妹檔員警中，陳妹是李永葵的妻子，陳兄則是李的大舅子。

「我不曉得有這件事！」李永葵今天表示，他已經退休了，不曉得有這件事（霸占車位），大家都各自上班，扮演各自的角色，現在都依法行政。

彰化縣警局指出，經查臉書社團「靠北police」除爆料1名警政署前副署長在彰化縣警局的陳姓兄妹檔員警，在警察局地下室各占了1個公務車位，另外也爆料陳姓兄妹檔中的哥哥陳姓警務佐是內勤人員，卻可以安排在外勤上班，超勤領滿領好等情事。

該局經查，被爆的陳姓兄妹檔員警為該局少年隊警務佐小隊長及芳苑分局支援該局秘書科檔案室警務佐，兩人均為一線四星。

有關霸占公務車位一事，經查該車位使用者較少開車，故將車位讓給有需要的同仁停車，為免爭議，已將該車位收回；至於內勤警務佐卻安排在外勤服勤一事，經查陳員於去年5月1日已調整至外勤偵查組第4小隊，有實際從事外勤相關工作，請領超勤均有資料可稽。

彰化縣警局後勤科長蕭啟東表示，彰化縣警局地下室停車場共有171個停車位，扣除巡邏車、偵查車等公務車使用，其餘還剩53個停車位，依各單位員警人數比例，平均分配給各單位使用。該局並將擴大清查是否還有霸占車位的漏網之魚，若還有，將一併收回，並重訂停車場管理辦法，以落實停車管理。