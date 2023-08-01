許憶雯（右）是瑞芳國中新任校長。（陳慰慈攝）

新北市教育局今舉辦112學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接典禮，其中最受矚目的是全國首位新住民校長、新任貢寮國小校長楊小梅，在越南出生的她，9歲舉家搬來台灣，在文化與經濟雙重弱勢成長背景下，她告訴自己唯有教育可以翻轉人生，也想讓弱勢學生及新二代的學生，知道機會是掌握在自己手上，勇敢築夢，才能看到幸福未來。

52歲的楊小梅說，父親是大陸人、母親是越南人，來台灣10歲才開始人生第1次就學國小二年級，注音符號都不會，總是在學校安安靜靜坐在位置上，謝謝老師發現不敢、不會，膽怯在一旁，希望大家都看不到她的隱形人，利用下課耐心的教導她，回到救總福利中心，阿姨在給我們加強輔導，慢慢的讓她融入班級與同學互動。

楊小梅表示，高年級時老師教學觀摩，還請她擔任小老師，教同學國語造詞，老師身教、境教深深影響著她。即使因為年齡、文化和經濟弱勢，但她在學校得到老師與同學的陪伴與鼓勵，讓她更努力，希望未來有機會像老師一樣，像蒲公英的種子，散播希望與愛，幫助更多弱勢或文化不利的孩子，找到生命的存在價值。

瑞芳國中新任校長51歲的許憶雯曾於中山國中、桃子腳國中小、安溪國中服務，歷練教務、輔導、總務，並曾獲頒教務有功人員。

成長於彰化芳苑偏鄉的許憶雯，求學時期沒有補習，高中也沒買參考書，在資源欠缺之下，因獲得師長的鼓勵，人生得到翻轉的機會，因此致力投入於偏鄉教育，希望能創造更多孩子成功的學習機會。她說，將持續攜手親師生，將瑞芳國中經營為一所「在地信賴的學校」。

今共有79位學校校長及6位幼兒園園長出席，其中，退休校（園）長11名、連任校（園）長35名、調任校（園）長26名及新任校（園）長13名。

副市長劉和然今代表訪日的新北市長侯友宜出席表示，感謝所有新北教育夥伴不辭辛勞的努力與付出，以及退休校長們將人生的精華歲月都奉獻給教育。他呼籲各位校長勿忘教育初衷，永遠以孩子為主。最後，不要忘了維持工作熱情，永遠正向思考。