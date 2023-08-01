第三季進入天氣炎熱、颱風期，進入施工淡季，亦抵銷鋼價小漲動能，雖然預估鋼價會持續反彈上漲，但上漲幅度有限，因此對拉貨動能幫助亦有限，法人預估，豐興第三季營收，季比、年比將雙雙持平；毛利率則受鋼價反彈而回升。

台灣整體的新增建照核發面積今年前5月已下降至1546萬平方公尺，年減12.83%，其中以住宅類的下降幅度最大，新增建照面積只有760萬平方公尺，年減23.58%。商業、工業類的需求則相對較好，新增建照發放面積582萬平方公尺，年增6.84%。顯示在經濟成長放緩及利率走高的環境下，已經影響建商對未來住宅景氣的判斷。

國內新增建照核發面積大減，營建需求保守將影響建築用鋼需求，目前支撐台灣營建需求的動能，主要還是來自工商業發展的廠辦需求，包括海外公司、工廠的回流帶動的建廠需求，但這一塊的成長速度相較前二年也已經放緩。國內的營建需求放緩，預期建築用鋼的需求在今年下半年估年比下滑。

國際廢鋼價格止跌回穩，反應市場對未來需求將回升的預期，國際廢鋼價格近三個月隨鐵礦砂價格在止跌反彈之進入震盪整理，提前反應需求利多，使得持續偏高的原物料價格有助鋼價支撐不跌，但同時也侵蝕未來俄烏戰爭結束及大陸房地產需求未來開始回升時的鋼價上漲空間。