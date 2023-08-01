中市施男日前焦急向公園派出所求助指稱，實習護士女友交代他一道「男友任務」，她當天一早騎機車上班途中將置於腳踏墊的護士服弄丟了，正在醫院焦急萬分。員警調閱女友沿途監視影像，發現經自由路、光復路口裝護士服的紙袋就不翼而飛了，施與員警到場搜尋，在公園路的路旁尋回，對暖警感激萬分，領取後火速送給女友完成任務。

台中市第二警分局公園派出所28日上午8時許接獲施男到所報案，指稱女友當天一早將護士服裝在紙袋內放置在機車腳踏板，騎車到醫院實習，抵達醫院才發現護士服不見了，擔心沒穿護士服會影響實習印象，無法獲實習高分，在醫院焦急不已，他接下此「男友任務」幫忙沿途找卻苦尋不著。

員警依施男所描述的女友上班路線，調閱沿途監視器影像，經過仔細比對過濾，發現女友騎機車經過自由路、光復路口時，腳踏墊的紙袋就消失不見了，確認遺失物掉落路段。

施男與員警趕往現場沿途尋找，終於在公園路的路旁找到紙袋，內裝有3件護士衣物，施男欣喜道謝，完成領取手續後，趕往醫院為急等待的女友送上尋回的’護士服。

警方呼籲民眾，騎乘機車時將物品懸掛在機車掛勾，在騎經轉彎處或車速過快時容易摔落，也易因撿拾物品而發生行車易外事故，呼籲騎機車妥善放置重要物品，避免遺失或造成遺憾。