肺癌是死亡率最高的癌症，去年共奪走1萬53條人命，但外界難以想像的事，如今健保給付的第一線治療仍為20年前的化療。適逢世界肺癌日，病友團體、學會及立法委員共同呼籲健保署跟上國際腳步，將肺鱗癌的癌症免疫藥物搭配化學治療納入健保給付，給患者續命的機會。

肺癌患者中，以肺腺癌、肺鱗癌最常見，這兩種型別的肺癌在目前的健保給付下，有著截然不同的治療命運。台灣胸腔暨重症加護醫學會肺腫瘤委員會副召集人何肇基表示，相較於治療資源豐沛的肺腺癌，肺鱗癌第一線創新治療較匱乏，一半的患者存活期不到一年，可謂非小細胞肺癌當中的「癌王」。

48歲的賴先生，2020年因背痛就醫，診斷為肺鱗癌。與多數肺鱗癌病友一樣，賴先生在一開始選擇電療、放療與化療等傳統療法，但傳統治療的治療頻率與副作用，讓身為家中唯一經濟支柱的他不得不中斷工作。與醫師討論後，考量到尚有商業保險可負擔，賴先生開始自費使用癌症免疫藥物，迄今已治療50多次，副作用對生活幾乎沒有影響，且隨時可以繼續工作。

「如果不是幸運，我也只能化療化到死！」。賴先生直言，他看過很多癌友，因沒有保險，為續命幾乎傾家蕩產。沒錢沒資源的癌友，就只能打化療，一直換藥、化療，要不化療化到死，要不換藥換到沒藥送安寧病房。癌症免疫新藥給了肺鱗癌患者一線生機，但可惜的是，受限健保給付條件，常常出現「有錢求生、沒錢往生」的悲劇。

何肇基表示，肺癌患者逾半數確診時已晚期，第一線治療對延長存活期非常重要，但目前健保給付的晚期肺鱗癌第一線治療仍以傳統化療為主，雖然3年前開始給付癌症免疫藥物，但僅限單用且給付條件嚴苛，多數癌友可說是看得到卻用不到。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健也說，癌症免疫藥物在肺癌的應用上，仍與台灣晚期肺癌藥物治療共識、國際標準治療指引有落差。以肺鱗癌為例，一旦患者不符合健保給付標準，則只剩20多年前的傳統老藥可選，甚至約半數患者活不過一年。

立院厚生會榮譽會長劉建國認為，肺鱗癌治療停留在20年前老藥，就像現在大家都用4G、5G手機上網，卻仍有一群人只能依賴市話撥接通訊。健保設立的初衷為提升國民健康、減少貧富間的健康差距，然目前健保的成本控制思維反而加大貧富健康差距，呼籲健保應加速給付肺鱗癌的免疫癌症藥物合併化療，幫助經濟弱勢的患者有活下去的機會。