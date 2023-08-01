台北市教育局1日舉辦112學年度高中以下學校校長布達、宣誓及交接典禮，台北市長蔣萬安透過參訪新加坡經驗，強調校長是培育優秀人才、帶領台北市與國家發展的關鍵，市府會當校長的靠山，投入資源、協助辦學並解決問題，相信台北市未來能迎頭趕上新加坡在內的主要國家與城市。

蔣萬安提到，前陣子才率市府團隊赴新加坡參訪，不只對當地發展感到驚艷，也看到新加坡替市政及國家發展願景規畫出非常明確的方向。舉例來說，環境永續部訂出，2030年前必須再多種100萬棵樹木、20％學校必須達到碳中和、75％尖峰時段交通運輸工具要是大眾運輸工具等。

他指出，新加坡政府部門每年檢視目標達成程度，執行力相當強，也發現其政府不斷吸引優秀人才所投入的資源及政策及法規面等協助，現在回過頭看台灣，其實每位校長對台北市甚至國家發展而言，是非常重要的關鍵。

蔣萬安強調，國家未來能否培育優秀人才，甚至帶領國家往前邁進，追上世界一流城市或國家，校長肩負相當重大責任。也許大家現在看不到孩子成就，但從現在開始，放眼數十年，想必會開花結果。

蔣表示，這也是為何他重視教育，因為市府看得不是短期結果，而是看國家未來進步、發展的願景跟方向，他也相信台灣的教育絕對不輸其他城市跟國家，市府也願意支持校長辦學，並投入相關資源。

「我們絕對當校長們後盾、靠山。」蔣萬安說，相信台北市未來不只能迎頭趕上新加坡在內的主要國家與城市，台北市教育也能與國際接軌，這就是首善之都的優勢跟條件，市府會與校長一起努力解決問題。