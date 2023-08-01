國慶焰火睽違9年回歸台中並選定梧棲漁港舉辦，不過，考量漁港周遭安全性與對當地漁業的影響，傳出國慶籌備委員會擬另擇他地。立法院副院長蔡其昌1日受訪表示，市府傾向改至中央公園施放，但中央公園僅能施放小型煙火相當可惜，他認為清泉崗較合適，希望能再評估。

蔡其昌說，國慶焰火已經9年沒有在台中施放，今年爭取到來台中，中央選定台中後，要配合地方政府選定施放位置，當時市府提出海線的地點只有台中港，不過市府與國防部協商後，9年前施放地點已經變成風力發電的碼頭，選新的位置又太靠近化學油廠，他當時就提出若是台中港不行，是否考量清泉崗。

蔡其昌說，清泉崗在海線，非常適合放煙火，也可以帶動海線發展商機，讓海線鄉親就近觀賞，不過市府傾向選擇中央公園；中央公園位於市區、鄰近住宅只能施放小型煙火，「都爭取到台中了，希望留在海線並施放大型煙火」，不然非常可惜，希望相關單位可以再評估、再考量清泉崗。