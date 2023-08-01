台灣機車市場7月銷售6萬7373台，月增率0.46%、年增率2.24%。三陽單月銷售2萬7770台，市占達41.2%，首破四成大關。光陽銷售1萬6057台，市占23.8%；山葉1萬2554台，市占18.6%；gogoro4671台，市占6.9%。

台灣機車市場前七月累積銷售43萬1124台；三陽16萬6922台，市占38.7%；光陽11萬3957台，市占26.4%；山葉7萬7560台，市占18.0%；gogoro2萬9382台，市占6.8%。

三陽表示，進入暑期購車旺季，除了最受年輕人青睞的JET、DRGBT、MMBCU等車款熱銷之外，SYM全新發表CU系列第二款車「CLBCU」，車型小巧輕穎，車色絢麗多變，採用女性用車角度打造出最貼心的車款。CLBCU自上市以來，首購期間已突破6000台，創造出SYM近年來風格時尚車款最亮眼表現。

遭超車的光陽，周二也將召開媒體分享會，據傳將針對旗下GP125推出超低驚爆價，甚至以不到4萬元即可入手，期待光陽後續銷售促銷動作。