路透社報導，好戰分子上週攻擊波諾州兩座村莊，造成至少25人死亡，另有數人受傷。波諾是好戰分子造反作亂的溫床，也是奈及利亞持續10多年叛亂活動的中心地區，衝突已蔓延至鄰國查德和喀麥隆。

逃過一劫的農民梅斯塔（Abubakar Masta）說，今天上午8時30分左右，攻擊者騎摩托車、手持步槍發動攻勢，襲擊他們位於波諾州康都加（Konduga）地方政府區域的卡烏里村（Kawuri）農場。

安全官員收拾遺體時，梅斯塔說：「我看到我10個朋友的遺體，他們都被殺害了。」

居民表示，伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）疑為這場攻擊的幕後黑手。伊斯蘭國地區分支伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province, ISWAP）在波諾州也很活躍。

居民說，好戰分子殺死農民並擾亂農村作業，可能會導致國內糧食價格攀升。奈及利亞的通貨膨脹率攀升至兩位數，已讓民眾的生活苦不堪言。

警方發言人並未立即回覆確認農民死亡人數的電話。居民莫穆杜（Alkali Mommodu）說，他協助軍方回應這波攻擊並找到10具遺體。（實習編譯：吳思嬋/核稿：張曉雯）1120801