金山「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯主活動，將在8月26日展開。（陳慰慈攝）

2023金山甘藷季開跑！每年開放報名就秒殺的「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯主活動，將在8月26日展開，活動分為午後窯及星光窯2場次進行，共有160窯，每窯1200元，將於2日中午12時開放線上報名。

新北市副市長劉和然今出席活動宣傳記者會表示，8月是金山甘藷產季，金山區公所舉辦一系列甘藷季活動，包括14日甘藷王競賽、26日千人焢窯及9月2至5日展售會等，邀請全國民眾共襄盛舉，一同到金山慢旅遊、呷甘藷。

2023甘藷季為了讓大眾參與，並同時帶動金山地區的觀光及周邊商機，除了千人焢窯主活動外更推出了一系列活動，邀請民眾一起享受被金山山海環繞，體驗挖甘藷、到金包里老街巡禮，讓民眾更加了解金山在地特色。

農業局長李玟表示，每年只有在初夏至秋季的季節才有機會吃到正宗金山種植的甘藷，希望透過這次的活動讓更多民眾認識金山人所驕傲的甘藷，金山區公所也將於9月2日、3日在台北希望廣場及9月4日、5日在板橋農會舉辦展售會。

金山區長劉昌松表示，無法前往展售會的民眾，今年金山區公所及中華郵政股份有限公司基隆郵局特別合作，推出金山紅心甘藷禮盒，在全台灣郵局皆能買到，也可以利用「i郵購」網站，搜尋「金山農會」及「金山嚴選」商城輕鬆購買金山甘藷，選擇寄送可以24小時取貨的i郵箱取貨，方便又快速，預購活動從即日起至9月18日，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！買甘藷、做愛心！

主活動當天現場除了焢窯體驗，還邀請到許多表演團體及劇團演出，以及現場親子創意DIY和挖甘藷等體驗活動，是暑期結束前大人小孩的最佳去處。交通接駁方面，除了於金山市區安排免費接駁專車接送民眾至主活動會場外，也讓民眾在報名焢窯時可選擇板橋車站、台北車站及南港車站加購接駁專車接送至金山來回，讓大家更輕鬆方便的參與活動。

2023 金山甘藷季系列活動最新詳情請至新北市金山區公所網站httpP://www.jinshan.ntpc.gov.tw/；臉書專頁https://www.facebook.com/jinshangov查詢。