國民黨立委王鴻薇今日出面指控前屏東縣長、現賴清德競選總幹事潘孟安高雄師範大學成人教育研究所的論文涉嫌抄襲。高師大今日回應，依據審定會議，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分，並請潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內完成所有瑕疵更正。

王鴻薇今日上午舉辦記者會，指控潘孟安就讀高師大論文「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」，經過Turnitin系統比對後，發現抄襲比率高達54％，抄襲比例超過行政院副院長鄭文燦30％。

對此，針對潘孟安論文指控，高師大回應，校方依據「國立高雄師範大學碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」召開審定會議，會議審定結果為潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位之程度，決議予以書面告誡處分。

高師大表示，並請潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內，完成所有瑕疵更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由本校向國家圖書館申請論文抽換。