父親節話題商機正夯，KYMCO搶在過節前推出業界最大規模優惠活動，聚焦於被暱稱為國民神車的GP125，同步祭出125C.C.白牌重機最低4萬元有找優惠價。

根據主計處統計，台灣消費者物價指數於6月連續22個月超過2%通膨警戒線，面對萬物皆漲、唯有薪水不漲的年代，基層民眾備感壓力。KYMCO考量廣大機車通勤族對於物價飆漲的生活困境，自即日起針對旗下最受歡迎的光陽國民神車GP125推出史上最大優惠活動。

KYMCO GP125做為「國民神車」，深受經銷通路與消費者歡迎，優秀且穩定的品質也讓GP125成為光陽的長青暢銷車款，推出至今累積銷量已超過百萬台，位居全台銷售第一名；KYMCO不僅鼓勵GP125老車主汰舊換新，也呼籲想換車的消費者不要錯過僅此一檔的最殺優惠。全新的GP125鼓煞版建議空車價為5萬7000元（不含牌險），本月再加碼，最低價只需支付3萬9800元就能入手。KYMCO強調要在物價上漲的時代逆勢推出最強力度的優惠，真誠地以最暢銷的GP125與民眾共同力抗通膨。

KYMCO GP125大有來頭，是國內最暢銷的125級距國產速克達車型，一天就能賣出近千台，並創下單一車款年銷售量近10萬台的驚人紀錄，累計銷售更是超過百萬，堪稱國民神車。隨著當前物價和車價持續飆漲，KYMCO踏出了重要一步，以品牌宗旨「最得我心」與民心同聲，希望透過旗下最暢銷車款GP125的領頭作用，帶動台灣二輪產業銷售動能與成長。

KYMCO GP125搭載通過環保七期、兼具節能與性能的德國馬牌Continental噴射系統，雙腳可以平穩著地的低座高、輕鬆乘載雙人的超大防滑平坦座墊、女生也能輕鬆立車的省力駐腳架、高亮度的HS1晶亮大燈與快速便利的One-Touch飛旋踏板，前後輪採用100/90-10高抓地力輪胎、更擁有超大置物空間與前置物箱等，與時俱進的定義國民車該有的最佳實力。